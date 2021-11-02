Про це Безос заявив під час кліматичної конференції ООН в Глазго (Велика Британія), повідомляє ВВС.
Кошти з “Фонду Землі” (Bezos Earth Fund) спрямують на відновлення ландшафтів та модернізацію продовольчих систем.
Зокрема, Безос акцентував, що дві третини земель Африки, де можна будо б щось вирощувати, майже не придатні для цього, але все ще можна виправити.
“Відновлення може поліпшити родючість ґрунтів, підвищити врожайність й посилити продовольчу безпеку, зробити воду безпечнішою, створити робочі місця та прискорити економічне зростання”, – сказав Безос.
Окрім цієї суми, з фонду Безоса виділятимуть кошти й на боротьбу зі змінами клімату. Загалом ідеться про 10 мільярдів доларів.
“Мені розповідали про те, що вигляд Землі з космосу змінює фокус, через який ми споглядаємо світ, але я не був готовий до того, що це дійсно правда. Коли дивишся на Землю звідти (з космосу), атмосфера здається такою тонкою, а світ таким вразливим”, – розповів Безос.
До цього найбагатших людей світу, зокрема й Безоса, критикували через те, що вони витрачають гроші на польоти в космос, замість того, аби розв’язувати кліматичні проблеми на Землі.
- Нагадаємо, група експертів ООН з питань клімату у своїй масштабній доповіді зазначила, що глобальне потепління на межі того, щоб вийти з-під контролю.
- Відповідно до звіту про прозорість клімату, розробленому 16 дослідницькими організаціями та неурядовими організаціями з 14 членів G20, викиди вуглецю у світі значно зростають. Зокрема, у 20 найбагатших країнах світу.
- Найбільший експортер нафти у світі, Саудівська Аравія, збирається до 2060 року досягнути нульових чистих викидів, а також вдвоє скоротити викиди вуглецю.