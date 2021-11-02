Засновник компанії Amazon Джефф Безос пообіцяв виділити 2 мільярди доларів на відновлення природи. Таке рішення він прийняв після польоту в космос.

Про це Безос заявив під час кліматичної конференції ООН в Глазго (Велика Британія), повідомляє ВВС.

Кошти з “Фонду Землі” (Bezos Earth Fund) спрямують на відновлення ландшафтів та модернізацію продовольчих систем.

Зокрема, Безос акцентував, що дві третини земель Африки, де можна будо б щось вирощувати, майже не придатні для цього, але все ще можна виправити.

“Відновлення може поліпшити родючість ґрунтів, підвищити врожайність й посилити продовольчу безпеку, зробити воду безпечнішою, створити робочі місця та прискорити економічне зростання”, – сказав Безос.

Окрім цієї суми, з фонду Безоса виділятимуть кошти й на боротьбу зі змінами клімату. Загалом ідеться про 10 мільярдів доларів.

“Мені розповідали про те, що вигляд Землі з космосу змінює фокус, через який ми споглядаємо світ, але я не був готовий до того, що це дійсно правда. Коли дивишся на Землю звідти (з космосу), атмосфера здається такою тонкою, а світ таким вразливим”, – розповів Безос.

До цього найбагатших людей світу, зокрема й Безоса, критикували через те, що вони витрачають гроші на польоти в космос, замість того, аби розв’язувати кліматичні проблеми на Землі.