Про це йдеться у заяві Об’єднаного координаційного центру.
Сторони досягли домовленості без участі РФ через добу після того, як росіяни вийшли з зернової угоди, що зробила можливим вивіз продовольства з українських портів.
Окрім цього, делегації трьох сторін узгодили на 31 жовтня проведення інспекцій 40 судів, що відбувають.
У заяві зауважили, що російську делегацію повідомили про ці плани ООН, Туреччини та України.
Раніше у РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”. Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.
Президент США Джо Байден назвав призупинення РФ зернової угоди “чисто обурливим”, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Москва “використовує їжу як зброю”.
Блінкен зазначив у Вашингтоні, що призупинення викликало жаль, і закликав “усі сторони підтримувати цю важливу, життєво важливу ініціативу”. Він наголосив, що будь-які дії РФ, спрямовані на переривання цього критично важливого експорту зерна, є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.
Окрім цього, НАТО також закликало РФ терміново продовжити угоду з Україною про експорт зерна за посередництва ООН.
В ООН заявили, що підтримують зв’язок з РФ щодо виходу зі “зернової угоди”: “Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу”, — сказав заступник речника Генсека ООН Фархан Хак у коментарі “Суспільному”.
Довідка. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.
- На тлі світової продовольчої кризи США виділять Всесвітній продовольчій програмі $68 млн на закупівлю української пшениці.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що уряди та приватний сектор повинні співпрацювати, щоб постачати російські харчові продукти та добрива, а також українське зерно на світові ринки згідно з угодою, погодженою у липні.
- Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що неможливо передбачити, чи продовжать “зернову угоду” за посередництва ООН та Туреччини, термін дії якої завершується у листопаді.