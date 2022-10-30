Україна та Туреччина спільно з Організацією Об'єднаних Націй погодили рух на 31 жовтня морським гуманітарним коридором 16 суден, 12 на вихід і 4 на вхід.

Про це йдеться у заяві Об’єднаного координаційного центру.

Сторони досягли домовленості без участі РФ через добу після того, як росіяни вийшли з зернової угоди, що зробила можливим вивіз продовольства з українських портів.

Окрім цього, делегації трьох сторін узгодили на 31 жовтня проведення інспекцій 40 судів, що відбувають.

У заяві зауважили, що російську делегацію повідомили про ці плани ООН, Туреччини та України.

Раніше у РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”. Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Президент США Джо Байден назвав призупинення РФ зернової угоди “чисто обурливим”, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Москва “використовує їжу як зброю”.

Блінкен зазначив у Вашингтоні, що призупинення викликало жаль, і закликав “усі сторони підтримувати цю важливу, життєво важливу ініціативу”. Він наголосив, що будь-які дії РФ, спрямовані на переривання цього критично важливого експорту зерна, є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.

Окрім цього, НАТО також закликало РФ терміново продовжити угоду з Україною про експорт зерна за посередництва ООН.

В ООН заявили, що підтримують зв’язок з РФ щодо виходу зі “зернової угоди”: “Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу”, — сказав заступник речника Генсека ООН Фархан Хак у коментарі “Суспільному”.

Довідка. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.