Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль звільнив командувача Центральним військовим округом Лапіна з посади командувача “центральним” угрупуванням військ в Україні. Звільнення Лапіна досі офіційно не підтверджене, що спричинило зростання суперечливих повідомлень у спонсорованих Кремлем ЗМІ та Telegram-каналах. Деякі російські мілблогери стверджували, що Лапін пішов у відставку за власною ініціативою, інші – що його звільнили несправедливо. Проте, крім чуток, чітких доказів звільнення командувача ЦВО немає, як і того, що він все ще на посаді.

Раніше Кремль утримувався від обговорення змін у командуванні перед успішним українським контрнаступом у Лимані, після якого президент Росії Володимир Путін офіційно змінив командування Західним і Східним військовими округами (ЗВО і ВО). Ймовірно, Путін публічно змінив командування районів, щоб використати їх як цапів відпущення за невдачі російської армії в Харківській області та Лимані.

Зростання прозорості в російському інформаційному просторі – ініціатором чого був Чеченський лідер Рамзан Кадиров і фінансист групи Вагнера Євгеній Пригожин, а також провоєнна спільнота, ймовірно, роблять для Кремля складнішим завдання з приховування будь-яких змін командування. Що Кадиров, що Пригожин неодноразово критикували Лапіна, що може свідчити про те, що думка російських силовиків набирає домінування в інформаційному просторі та може навіть завдати шкоди іміджу російського вищого військового командування.

Повідомлення про звільнення Лапіна ще більше підкреслили фрагментацію російської провоєнної спільноти. Мілблогер, який захищав Лапіна, заявив, що невизначені “лобісти” нарешті усунули Лапіна з його посади, діючи у власних інтересах.

Кремлівські російські ЗМІ також підкреслювали, що група мілблогерів підтримала Лапіна, що свідчить про дедалі більше зростання впливу мілблогерів в інформаційному просторі.

Мілблогери з обох сторін – і симпатики, і критики Лапіна – фактично зосереджуються на невдачах російського військового командування з обох сторін суперечки, що ще більше підриває репутацію російських збройних сил і Кремля.