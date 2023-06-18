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«Безпорадність в очах» – донька одного з захисників Маріуполя закликала повернути полонених в Україну

14 червня на півдні Росії відбувся суд над 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час багатомісячних боїв за оборону Маріуполя від російських окупантів. Світлини з залу російського суду стрімко поширилися мережею. Серед виснажених, знесилених бійців одна з жительок Маріуполя впізнала свого батька.

Неділя, 18 червня 2023, 17:59
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Джерело: Instagram

Жінка оприлюднила колаж з двох фотографій. Христина показала, який вигляд мав її батько до війни та які зміни відбулися протягом року російського полону.

 

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Допис, поширений Кристина Кошка (@kristykoshka9)

“Здається, що 2 різні людини, але на жаль ні. Це моя рідна людина, мій тато, який РІК перебуває в полоні! За що? За те, що він захищав своє місто Маріуполь, свою країну, і був на своїй території? За що такі знущання? Важко дивитися на людину, яка колись була щаслива, у якої було все, а зараз просто безпорадність та порожнеча в очах”, – мовиться у дописі.

Вона закликала повернути усіх захисників Маріуполя додому, зауважила, що  вони виконали свій обовʼязок перед країною.

Полонені солдати є членами полку “Азов”. Після запеклої тримісячної битви, українські захисники потрапили в полон до російських військ у травні 2022 року.

У серпні минулого року Верховний суд Росії визнав “терористичним угрупуванням” полк “Азов”. Рішення Верховного суду Росії передбачає тривалі тюремні терміни для членів полку.

З 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки. На фотографіях, зроблених у суді, видно, як українські солдати сидять за скляною панеллю всередині зали суду.

Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Червоний Хрест повідомив у середу, 14 червня, що він відвідав 1500 військовополонених з обох сторін конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Червоний Хрест у тому, що вони недостатньо намагаються отримати доступ до українських військовополонених.

Теги: азовці, захисники Маріуполя, захист, полонені в рф, російський полон, суд над азовцями

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