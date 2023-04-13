Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

“Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна”, – повідомили в “Енергоатомі”.

А також зазначили, що звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися “заспокоїти” працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

У компанії наголосили, що найбільший атомний об’єкт Європи – ЗАЕС продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту.

Крім того, нещодавно стало відомо, що російські загарбники встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до Запорізької атомної електростанції.

Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до станції, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.

“Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю”, – розповіли в “Енергоатомі”

А також пояснили, що відтак маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти. Таким чином російські окупанти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони.

В “Енергоатомі” підкреслили, що росіяни на стільки бояться, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об’єкта.