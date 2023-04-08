Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до станції, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.

“Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю”, – розповіли в компанії.

А також пояснили, що відтак маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти. Таким чином російські окупанти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони.

В “Енергоатомі” підкреслили, що росіяни на стільки бояться, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об’єкта.

Нагадаємо, що ввечері 6 квітня російські загарбники викрали працівників служби фізичного захисту Запорізької АЕС та вивезли їх у невідомому напрямку. Росіяни у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли у невідомому напрямку, і наразі їхнє місцеперебування невідоме.

В “Енергоатомі” зазначили, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”. Серед затриманих, зокрема, був і заступник “начальника” служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності росіян.