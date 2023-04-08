Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.
Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до станції, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.
“Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю”, – розповіли в компанії.
А також пояснили, що відтак маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти. Таким чином російські окупанти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони.
В “Енергоатомі” підкреслили, що росіяни на стільки бояться, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об’єкта.
Нагадаємо, що ввечері 6 квітня російські загарбники викрали працівників служби фізичного захисту Запорізької АЕС та вивезли їх у невідомому напрямку. Росіяни у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли у невідомому напрямку, і наразі їхнє місцеперебування невідоме.
В “Енергоатомі” зазначили, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”. Серед затриманих, зокрема, був і заступник “начальника” служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності росіян.
- За інформацією ЗМІ, у жовтні минулого року Україна намагалась провести операцію зі звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів, одна вона виявилась невдалою.
- Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту на Запорізьку атомну електростанцію 29 березня заявив, що ЗАЕС не будуть перетворювати на військову базу.
- Президент НАЕК “Енергоатом” Петро Котін заявив, що створення зони безпеки навколо захопленої російськими військами Запорізької АЕС, подальша демілітаризація станції та передача її під повний контроль легітимному оператору – “Енергоатому” – залишаються пріоритетними завданнями для України й усієї міжнародної спільноти.