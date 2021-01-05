Кабінет міністрів виділив кошти на гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусу.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в Facebook.

Нагадаємо, 4 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги для подолання наслідків масштабних землетрусів.

“Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів із подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020-го року”, – написав він.

“Найпотужніші поштовхи сягали до 6,8 балів за шкалою Ріхтера. Щонайменше шестеро людей загинули, ще понад 20 постраждали. Найбільше постраждала центральна частина країни, руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об’єктів. Востаннє землетрус подібної сили в цих широтах стався у 1880 році поблизу Загреба”, – нагадав Мокан.