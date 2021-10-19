Про це йдеться у матеріалі американської газети Wall Street Journal.

Журналісти з’ясували, що у 2008 році, коли Гейтс був очільником Microsoft, інші керівники компанії дізналися про його “кокетливе” спілкування з підлеглою. Зокрема, Гейтс надсилав працівниці електронні листи й нібито пропонував їй стосунки.

За даними газети, тодішній генеральний радник Бред Сміт та головна HR Ліза Бруммель мали розмову з Гейтсом щодо цього листування. Вони просили його припинити це спілкування. Гейтс нібито погодився, що повідомлення були недоречними й пообіцяв більше їх не надсилати.

Представник Гейтса заперечив, що бізнесмен листувався зі своєю підлеглою.

Гейтса не вперше звинувачують у стосунках з підлеглими під час шлюбу з Меліндою Гейтс. Зокрема, у травні американська газета The New York Times повідомила, що принаймні кілька разів Гейтс залицявся до жінок, які працювали на нього у Microsoft та Фонді Білла та Мелінди Гейтс.

У 2019 році рада директорів Microsoft, в якій засідав Гейтс, розпочала розслідування справи щодо цього. Тоді в центрі уваги опинилося повідомлення про те, що нібито Гейтс намагався завести інтимні зв’язки з працівницею у 2000 році. Вже у 2020 році Гейтс пішов з правління Microsoft.

Тоді Бріджит Арнольд, прессекретарка Гейтса переконувала, що роман на початку тисячоліття дійсно був, але закінчився дружньо, і відхід мільярдера від правління корпорацією не пов’язаний із цим.

Співрозмовники видання розповіли, що у 2006 році Гейтс, голова компанії, відвідав презентацію співробітниці Microsoft. Тоді він залишив захід і надіслав працівниці електронного листа із запрошенням на вечерю. Ця жінка не підняла галас, бо їй було ніяково.

За рік-два після цього Гейтс у поїздці до Нью-Йорка від імені Фонду Гейтса залицявся до працівниці фонду. Зокрема, за її словами, під час коктейльної вечірки він сказав їй: “Я хочу побачити вас. Пообідаєте зі мною?”. Ця жінка так само почувалася ніяково, тому просто посміялася у відповідь, а потім не привертала до цього увагу громадськості.

Нагадаємо, що 4 травня пара мільярдерів оголосила, що розриває шлюб. У спільній заяві вони оголосили, що “більше не вірять, що зможуть вирости разом як пара”, але не сповістили про причини цього