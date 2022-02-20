Про це заявив міністр оборони Білорусі, генерал-лейтенант Віктор Хренін у проміжних підсумках військових навчань.

Рішення продовжити спільні навчання прийняли президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін. Причиною називають загострення на Донбасі.

“У зв’язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити [навчання – прим.ред.]”, – заявив Віктор Хренін.

У своїй промові він нарікав, що “сусідні країни накачуються найсучаснішою зброєю”, на їх територіях “створено численні угруповання військ та сил”, зокрема третіми країнами. При цьому, він заявив, що пріоритет у цих країнах надається сучасним наступальним засобам.

Також Хренін стверджує, що здійснюється модернізація військової та транспортної інфраструктури та кратно зросла кількість військових навчань. Міністр оборони вважає ці заходи спрямованими проти Білорусі та Російської Федерації.

Він також поскаржився, що Захід звинувачує Росію та Білорусь у військовій агресії та відмовляється сприймати будь-які “червоні лінії”, оголошені Російською Федерацією.

“Захід відмовляється сприймати позначені Росією “червоні лінії” в архітектурі безпеки Європи, які є актуальними і для білорусів. Ми бачимо, як іде відторгнення основного принципу неподільності безпеки”, – заявив міністр оборони Білорусі.

Хренін сказав, що військові навчання двох країн продемонстрували рішучість у відстоюванні національних інтересів, у тому числі – і із застосуванням військової сили.