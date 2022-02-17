Про це інформує білоруське видання БЕЛТА.
Журналісти поцікавились у Лукашенко, чи визнає Білорусь так звані “Л/ДНР”, якщо на такий крок піде Росія. На це Лукашенко відповів, що такі питання він буде обговорювати з президентом РФ Володимиром Путіним.
“Ми домовлялись з Путіним, що нам робити, щоб було добре і Росії, і Білорусі. Це буде нашим спільним рішенням”, – зауважив самопроголошений президент РБ.
Окрім цього білоруські журналісти зазначили, що сьогодні на Донбасі загострилась ситуація, у зв’язку з чим вони поцікавились, чи буде Мінськ надавати військову підтримку Москві, якщо РФ наважиться відкрито підтримувати бойовиків “Л/ДНР”.
У відповідь Олександр Лукашенко зазначив, що Білорусь готова допомагати Росії у всіх сферах – чи то військовій, чи то економічній.
“Розділимо останній шматок хліба з постраждалими на Донбасі. А якщо подібне буде у Чернігові – то і чернігівцям допоможемо. Це наша тверда позиція”, – наголосив Лукашенко.
Водночас він вважає, що найголовніше у всій цій ситуації – забезпечити мир на Донбасі. Лукашенко додав, що Україна завжди говорить про мир, проте не робить кроків для цього, а “танцює під окремих командирів, які сидять за океаном”.
Він додав, що часто говорив про це українським лідерам, а найбільше – Петру Порошенку та Володимиру Зеленському.
“Війна на твоїй землі, немає сенсу розмовляти, хто правий, хто винний. Потрібно зупиняти війну. І Путін, про що я говорив Порошенку, готовий допомогти”, – резюмував Лукашенко.
- Нагадаємо, депутати законодавчого органу Російської Федерації Державної підтримали постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання незалежними так званих Донецької та Луганської народних республік.
- Раніше повідомлялось, що 18 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві з метою обговорення європейської безпеки та питання двосторонніх відносин. Відповідну заяву оприлюднили 16 лютого у Кремлі.
- Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. У ньому Лукашенко поскаржився на те, що президент Росії Володимир Путін давно обіцяв йому звання полковника, проте досі так і не присвоїв його.