Про це інформує білоруське видання БЕЛТА.

Журналісти поцікавились у Лукашенко, чи визнає Білорусь так звані “Л/ДНР”, якщо на такий крок піде Росія. На це Лукашенко відповів, що такі питання він буде обговорювати з президентом РФ Володимиром Путіним.

“Ми домовлялись з Путіним, що нам робити, щоб було добре і Росії, і Білорусі. Це буде нашим спільним рішенням”, – зауважив самопроголошений президент РБ.

Окрім цього білоруські журналісти зазначили, що сьогодні на Донбасі загострилась ситуація, у зв’язку з чим вони поцікавились, чи буде Мінськ надавати військову підтримку Москві, якщо РФ наважиться відкрито підтримувати бойовиків “Л/ДНР”.

У відповідь Олександр Лукашенко зазначив, що Білорусь готова допомагати Росії у всіх сферах – чи то військовій, чи то економічній.

“Розділимо останній шматок хліба з постраждалими на Донбасі. А якщо подібне буде у Чернігові – то і чернігівцям допоможемо. Це наша тверда позиція”, – наголосив Лукашенко.

Водночас він вважає, що найголовніше у всій цій ситуації – забезпечити мир на Донбасі. Лукашенко додав, що Україна завжди говорить про мир, проте не робить кроків для цього, а “танцює під окремих командирів, які сидять за океаном”.

Він додав, що часто говорив про це українським лідерам, а найбільше – Петру Порошенку та Володимиру Зеленському.