Під час засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй 17 лютого російська сторона заявила, що Союз Радянських Соціалістичних Республік ще живий та продовжує своє існування.

Про це розповів український дипломат Валерій Чалий у Facebook.

Сьогодні відбулося засідання Радбезу ООН, ініційоване Російською Федерацією. Як зазначив Чалий, засідання виявилося провальним для Росії.

Дипломат розповів, що міг очікувати будь-чого від російської сторони, але те, що він почув – його здивувало. Представники країни-агресора наголосили, що Радянський Союз все ще живий. Єдине що – він продовжує своє існування під іншою назвою.

Це публічно заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін.

“Російська Федерація – це держава-наступник СРСР. Мова, по суті, лише про зміну назви держави”.

Чалий резюмував, що Росія живе минулим – і хоче у це затягнути усіх.

“З таким “трешем” в головах вони дійсно можуть наламати дров”, – наголосив дипломат.

У коментарях нардеп від партії “Європейська Солідарність” зазначив, що 30 грудня 2022 року буде 100 років з дня заснування Радянського Союзу – і Росія готується до цієї дати.