Про це розповів український дипломат Валерій Чалий у Facebook. 

Сьогодні відбулося засідання Радбезу ООН, ініційоване Російською Федерацією. Як зазначив Чалий, засідання виявилося провальним для Росії.

Дипломат розповів, що міг очікувати будь-чого від російської сторони, але те, що він почув – його здивувало. Представники країни-агресора наголосили, що Радянський Союз все ще живий. Єдине що – він продовжує своє існування під іншою назвою.

Це публічно заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін.

“Російська Федерація – це держава-наступник СРСР. Мова, по суті, лише про зміну назви держави”.  

Чалий резюмував, що Росія живе минулим – і хоче у це затягнути усіх. 

“З таким “трешем” в головах вони дійсно можуть наламати дров”, – наголосив дипломат.

У коментарях нардеп від партії “Європейська Солідарність” зазначив, що 30 грудня 2022 року буде 100 років з дня заснування Радянського Союзу – і Росія готується до цієї дати.