Білорусь передала Росії ще 24 танки Т-72А. У такий спосіб, загальна кількість наданої країні-агресору техніки протягом останніх тижнів становить 94 одиниці.

Про це повідомила моніторингова група “Беларускі Гаюн” з посиланням на канал білоруської спільноти залізничників у Telegram belzhd_live.

Зазначається, що 16 жовтня з Білорусі в напрямку тимчасово окупованого Донецька відправили ще 24 танки Т-72А, які перед цим було знято зі зберігання.

Танки розконсервовували з 969-ї бази резерву танків у Мінській області Білорусі. Ешелон вирушив із залізничної станції Уріччя на залізничну станцію Успенська у Ростовській області РФ, а далі – в напрямку Донецька. Танки мають прибути 26 жовтня 2022 року.

“У такий спосіб, це вже 6-та група платформ із розконсервованою військовою технікою, яку передали РФ. Загалом за останні тижні режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 94 танки Т-72А та 36 – 44 “Урали””, — йдеться в повідомленні.