Про це повідомила моніторингова група “Беларускі Гаюн” з посиланням на канал білоруської спільноти залізничників у Telegram belzhd_live.
Зазначається, що 16 жовтня з Білорусі в напрямку тимчасово окупованого Донецька відправили ще 24 танки Т-72А, які перед цим було знято зі зберігання.
Танки розконсервовували з 969-ї бази резерву танків у Мінській області Білорусі. Ешелон вирушив із залізничної станції Уріччя на залізничну станцію Успенська у Ростовській області РФ, а далі – в напрямку Донецька. Танки мають прибути 26 жовтня 2022 року.
“У такий спосіб, це вже 6-та група платформ із розконсервованою військовою технікою, яку передали РФ. Загалом за останні тижні режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 94 танки Т-72А та 36 – 44 “Урали””, — йдеться в повідомленні.
- Протягом останнього тижня Білорусь передала Росії щонайменше 67 танків Т-72А та 28 вантажних автомобілів “Урал”.
- За дорученням самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з 11 жовтня проводиться перевірка Збройних сил Білорусі.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.