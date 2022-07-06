Міноборони Білорусі заявило, що планує закупити важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок". Нині вони не перебувають на озброєнні РБ.

Про це повідомили на білоруському сайті проєкту “Военно-политическое обозрение”.

Країна має намір закупити у РФ дев’ять систем “Сонцепьок”. Поки що Білорусь має лише реактивні піхотні вогнемети РПО-А “Шмель” радянського виробництва.

Також йдеться про плани налагодження білорусько-російського виробництва важких вогнеметних систем ТОС-2 “Тосочка”. Системами планується озброїти вогнеметний батальйон у 8-ій бригаді РХБЗ (м. Старі Дороги, Мінська область).

Зазначимо, що ці системи використовує Росія у війні проти України з початку вторгнення. Їх застосовують для знищення легкої броньованої техніки та живих сил противника на відкритій місцевості. Крім того, вона здатна руйнувати фортифікаційні споруди шляхом потужного об’ємного вибуху. Важка вогнеметна система перебуває на озброєнні військ РФ радіаційного, хімічного та біологічного захисту з 2001 року.

ТОС під час атаки випускає термобаричний боєприпас ТГС, що формує хмару вибухової суміші, яку підриває. У хмарі після детонації різко зростає атмосферний тиск, аби стрімко впасти приблизно на 160 мм ртутного стовпчика. Небезпечним є різкий перепад тиску, який і призводить до летального випадку.