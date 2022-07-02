Про це повідомляє Reuters.
Лукашенко не надав доказів своєї заяви, а також додав, що Білорусь не хоче війни з Україною. Втім, буде воювати, якщо Збройні Сили України вторгнуться на її територію.
Самопроголошений голова Білорусі вважає, що українці “провокують” білоруську армію.
“Повинен вам сказати, три дні тому, може трохи більше, з території України була зроблена спроба завдати удару по військових об’єктах на території Білорусі. Але, слава Богу, зенітні комплекси “Панцир” зуміли перехопити всі ракети, випущені ЗСУ”, — сказав Лукашенко.
Зауважимо, раніше він заявив, що війська з Білорусі не беруть участі в тому, що Москва називає своєю “спеціальною військовою операцією” в Україні. Водночас Олександр Лукашенко, близький соратник президента РФ Володимира Путіна, є єдиним лідером в Європі, який підтримує вторгнення РФ в Україну. Білоруський кордон з Україною також використовувався для вторгнення російських військ.
- Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів щодо того, що Білорусь офіційно воюватиме у повномасштабній російсько-українській війні на боці РФ.
- Нагадаємо, у Білорусі проводять розконсервацію військової техніки. Її можуть залучити для допомоги окупаційним військам РФ у Донецькій та Луганській областях.
- Раніше аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос заявляв, що білоруські підрозділи мають низьку боєздатність. Тому на нинішньому етапі війни наступ з Білорусі є малоймовірним.
- Проте, через нестабільну ситуацію на білорусько-українському кордоні, міський голова Львова Андрій Садовий провів оперативну нараду за участю військового та цивільного керівництва міста, щоб напрацювати план дій на випадок ескалації з боку Білорусі.