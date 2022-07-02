Про це повідомляє Reuters.

Лукашенко не надав доказів своєї заяви, а також додав, що Білорусь не хоче війни з Україною. Втім, буде воювати, якщо Збройні Сили України вторгнуться на її територію.

Самопроголошений голова Білорусі вважає, що українці “провокують” білоруську армію.

“Повинен вам сказати, три дні тому, може трохи більше, з території України була зроблена спроба завдати удару по військових об’єктах на території Білорусі. Але, слава Богу, зенітні комплекси “Панцир” зуміли перехопити всі ракети, випущені ЗСУ”, — сказав Лукашенко.

Зауважимо, раніше він заявив, що війська з Білорусі не беруть участі в тому, що Москва називає своєю “спеціальною військовою операцією” в Україні. Водночас Олександр Лукашенко, близький соратник президента РФ Володимира Путіна, є єдиним лідером в Європі, який підтримує вторгнення РФ в Україну. Білоруський кордон з Україною також використовувався для вторгнення російських військ.