1 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася завдати удару по військових об'єктах на території його держави три дні тому, проте всі українські ракети були перехоплені.

Про це повідомляє Reuters.

Лукашенко не надав доказів своєї заяви, а також додав, що Білорусь не хоче війни з Україною. Втім, буде воювати, якщо Збройні Сили України вторгнуться на її територію.

Самопроголошений голова Білорусі вважає, що українці “провокують” білоруську армію.

“Повинен вам сказати, три дні тому, може трохи більше, з території України була зроблена спроба завдати удару по військових об’єктах на території Білорусі. Але, слава Богу, зенітні комплекси “Панцир” зуміли перехопити всі ракети, випущені ЗСУ”, — сказав Лукашенко.

Зауважимо, раніше він заявив, що війська з Білорусі не беруть участі в тому, що Москва називає своєю “спеціальною військовою операцією” в Україні. Водночас Олександр Лукашенко, близький соратник президента РФ Володимира Путіна, є єдиним лідером в Європі, який підтримує вторгнення РФ в Україну. Білоруський кордон з Україною також використовувався для вторгнення російських військ.