З Республіки Білорусь здійснювалися масштабні фішингові атаки проти українських посадовців, а також польських військових. Хакерів пов'язують з підрозділом військової розвідки Росії.

Про це повідомила пресслужба Google TAG в офіційному блозі.

Команда Google із безпеки та пошуку загроз опублікувала інформацію щодо фішингових атак, які застосували проти польських військових. У Google повідомили, що минулого року вже попереджали громадян України про підтримувані урядом РФ спроби злому.

Аналітики Google заявили, що не можуть стверджувати про успішність таких спроб, адже вони не були спрямовані на облікові записи електронної пошти Google.

Варто зазначити, що протягом останніх двох тижнів хакерська група Fancy Bear, що пов’язана з підрозділом військової розвідки ГРУ Росії, розпочала низку масштабних фішингових кампаній проти користувачів українського поштового порталу Ukr.net.

Зловмисники надсилали листи зі зламаних облікових записів, намагаючись перевести користувачів до підроблених сторінок входу.

Водночас відомо, що в перші дні вторгнення РФ в Україну хакерська група Ghostwriter в Білорусі, використала фішинг, аби заволодіти даними українських урядовців та польських військових.

За словами аналітиків, фішингові листи надіслали з великої кількості зламаних облікових записів та містили посилання на домени, які контролюють хакери.

У двох останніх кампаніях зловмисники використовували нещодавно створені домени Blogspot як початкову сторінку, яку потім перенаправляли на фішингові сторінки, де користувачів просили ввести свої паролі, які потім зафіксовували.

Наразі у Google видалили усі відомі домени Blogspot, які контролюються зловмисниками.