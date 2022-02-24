Державна прикордонна служба повідомляє, що з боку воєнних сил Республіки Білорусь також здійснено атаки.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Facebook.

У відомстві уточнюється, що близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску тривають із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Це відбулося в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники спільно зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.

Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється.