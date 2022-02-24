Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Facebook.
У відомстві уточнюється, що близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску тривають із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.
Це відбулося в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники спільно зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.
Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється.
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