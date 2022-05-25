У Білорусі заплановано проведення перевірки боєздатності збройних сил. Заходи відбудуться наприкінці травня у Брестській, Гродненській, Мінській, Могилевській та Вітебській областях.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

Перевірка боєздатності пройде на десяти полігонах. Заплановані практичні дії чергового етапу перевірки боєздатності збройних сил.

“У межах цих же навчань передбачається зняття озброєння та військової техніки із зберігання, а також здійснення маршів”, – сказав Мотузяник.

Станом на 17 травня у Білорусі відбувалися тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди. Державна прикордонна служба України відновила контроль на ділянці кордону завдовжки 1200 км. Тому вони готові до можливих загроз з боку Білорусі.