Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.
Перевірка боєздатності пройде на десяти полігонах. Заплановані практичні дії чергового етапу перевірки боєздатності збройних сил.
“У межах цих же навчань передбачається зняття озброєння та військової техніки із зберігання, а також здійснення маршів”, – сказав Мотузяник.
Станом на 17 травня у Білорусі відбувалися тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди. Державна прикордонна служба України відновила контроль на ділянці кордону завдовжки 1200 км. Тому вони готові до можливих загроз з боку Білорусі.
- Нагадаємо, загроза ракетних та авіаобстрілів України з території Білорусі знову зростає. Росіяни стягують до білорусько-українського кордону озброєння.
- Присутність білоруських військових біля кордону може стримати українських захисників від підтримки Донбасу. Білорусь раніше оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону.
- У Білорусі видали наказ зняти з продажу роман-антиутопію “1984” Джорджа Орвелла. У ній розповідається про тоталітарну державу та властиву їй пропаганду.