Джерело: Insider
За словами Лукашенка, Путін зателефонував йому в суботу, 24 червня, і наголосив, що не зміг зв’язатися з Пригожиним, проте ватажок ПВК “Вагнер” відповів на дзвінок Лукашенка. Далі вони провели переговори. Згідно зі словами Лукашенка, спочатку розмова Пригожина з білоруським президентом була нецензурною, але вона дала результати. Пізніше Лукашенко заявив, що дав доручення своїм ЗМІ та прессекретарю “не робити з мене героя”. У якийсь момент Лукашенко сказав, що навіть відмовляв Путіна від замаху на Пригожина.
Зі слів Лукашенка випливає, що білоруський лідер “успішно виступив посередником у кризі в найближчому оточенні Путіна, чого Путін зробити не зміг”, – пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW). Втручання Лукашенка, ймовірно, було спробою показати Кремлю, що він може “успішно і незалежно діяти в російській політиці”.
“Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для Путіна, незалежно від того, правда це чи ні”, — зазначають в ISW.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планував захопити двох високопоставлених російських військових, коли розпочав заколот у суботу, 24 червня.
- Заступника командувача військовими операціями РФ в Україні генерала Сергія Суровікіна, ймовірно, заарештовано. Інформацію надали анонімні джерела, близькі до апарату Міноборони РФ.
- Фахівці Інститутту вивчення війни вважають, що після президент РФ Володимир Путін намагається представити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед вагнерівців та в російському суспільстві.
- Перерваний путч глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував крихкість влади Володимира Путіна. Або, як сказав лідер російської опозиції Михайло Ходорковський: “Тепер країна і світ знають, що можна повстати проти Путіна”.
- Міністерка Анналена Бербок зазначила, що заколот очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував, що розпочавши та продовжуючи повномасштабну війну проти України президент Росії Володимир Путін руйнує власну країну.