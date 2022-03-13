Згідно з результатами нещодавно проведеного соціологічного дослідження, 80% громадян Польщі, Італії, Німеччини та Франції підтримують запровадження санкцій проти Росії. Також більшість населення цих країн виступає за надання Україні зброї.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на соціологічне опитування, результати якого опинилися в розпорядженні видання.

Згідно з наявними даними, в Європі майже 80% громадян підтримують запровадження санкцій проти РФ, попри те, що обмежувальні заходи матимуть економічні наслідки і для самих країн ЄС.

“Європейська правда” повідомляє, що цитоване опитування було проведено 3-7 березня серед жителів Німеччини, Франції, Польщі та Італії. Опитування відбувалося після запровадження країнами Заходу чергового пакету жорстких санкцій проти Росії.

Найбільше запровадження санкцій проти Росії підтримують у Польщі: 91% відсоток опитаних виступив за впровадження обмежувальних заходів, з них “безумовно за”— 79%. По 80% відсотків від опитаних жителів Німеччини та Італії підтримують санкції проти РФ, з них 57% заявили про безумовну підтримку санкційного тиску на Росію. У Франції 72% респондентів виступають за використання засобів економічного тиску на Кремль. З них 48% безумовно підтримують санкції, а ще 24% “швидше підтримують” їх.

Також громадян питали про постачання військового обладнання до України. У Німеччині 66% опитаних виступають за постачання зброї до України, а 28% проти. У Франції прихильниками такої ініціативи є 65% населення, а 20% є її противниками. Ще 15% не визначилися. В Італії 57% за постачання зброї до України і 35% проти. Найбільше ініціативу з постачання зброї до України підтримують у Польщі: 91% опитаних підтримав її і лише 5% виступили проти неї.

Дослідження проводив французький Фонд Жана Жореса спільно з українською Ялтинською європейською стратегією (YES). Протягом 3-7 березня було опитано понад 4000 людей за репрезентативними вибірками населення Польщі, Італії, Франції та Німеччини. В опитуванні брали участь люди старші за 18 років.