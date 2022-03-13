Викладач курсів Академії лідерства для розвитку Френсіс Фукуяма з Північної Македонії прогнозує армії РФ раптову та катастрофічну поразку. За його словами, для світу вона принесе відродження демократії та нових свобод для людства.

Про це повідомив американський філософ, політичний економіст і публіцист в статті на сайті American Purpose.

Френсіс Фукуяма зазначає, що майбутня повна поразка РФ обумовлена в некомпетентному та помилковому припущенні щодо схильності українців до Росії. Окупанти були впевнені, що їх зустрічатимуть із квітами, тому солдати несли святкову форму на парад перемоги в Києві, а не додаткові боєприпаси та пайки.

У РФ наразі немає величезних резервів сил, які можна було б долучити. Як результат окупанти застрягли за межами різних українських міст. Вони стикаються з величезними проблемами з постачанням та постійними українськими контратаками. Тому політичний економіст припускає, що армія ворога може раптово та катастрофічно програти. Солдати досягнуть на полі бою точки, коли не буде ані постачання, ані морального духу, а вивозити додому їх будуть навряд чи.

Росія та Україна не знайдуть компроміси, вважає Френсіс Фукуяма. Він зазначив, що Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй вкотре “довела свою марність”. За його словами, єдиним корисним кроком було голосування Генеральної Асамблеї за яким можна виявити “поганих або невірних акторів у світі”.

“Поразка Росії зробить можливим “нове народження свободи” і позбавить нас від занепаду глобальної демократії. Завдяки групі хоробрих українців дух 1989 року житиме”, — наголосив американський філософ японського походження.

Публіцист вважає, що наразі Україна сплачує величезну ціну, але рішення адміністрації США стосовно не оголошення забороненої польотної зони було правильним. Він зазначає, що кращим варіантом буде самостійна перемога українців над росіянами, аби позбавити Кремль наративу, що нібито НАТО напало на них. Такий крок допоможе країнам Альянсу та ЄС уникнути очевидної можливої ескалації.

“Зокрема, польські МіГи не додали б українським можливостям. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2, медичних матеріалів, комунікаційного обладнання та обміну інформацією. Я припускаю, що українські сили вже перебувають під контролем розвідки НАТО, яка діє поза межами України”, — помітив Френсіс Фукуяма.

Поразка російської армії стане вирішальною для президента країни-агресора Путіна. В оточенні Кремля та серед союзників його персона вважається сильною, проте програш може продемонструвати некомпетентність. Вторгнення вже завдало величезної шкоди проросійським популістам у всьому світі. Серед них є особи, які мали відверто авторитарні нахили: Маттео Сальвіні, Жаїр Болсонару, Ерік Земмур, Марін Ле Пен, Віктор Орбан і, звісно, ​​Дональд Трамп.

Єдине, що припинить війну в Україні це не дипломатичний шлях, а повний розгром російської армії на землі. Найбільшої шкоди завдають ракети та артилерія з якою, як пише політичний економіст, нічого б не зробили МІГ-29 та заборонена для польотів зона.

Вважалося, що один із головних союзників РФ — Китай. Проте наразі політична лінія КНР змінилася, а війна стане “хорошим уроком” для країни, яка не має бойового досвіду.

“Жалюгідну роботу російських ВПС (військово-повітряних сил), ймовірно, повторять ВПС Народно-визвольної армії, яка так само не має досвіду управління складними повітряними операціями. Ми можемо сподіватися, що китайське керівництво не буде обманювати себе щодо власних можливостей, як це зробили росіяни, коли будуть обмірковувати майбутній крок проти Тайваню”, — додав Френсіс Фукуяма.

Після війни Азербайджану та Вірменії за Нагорний Карабах світ та Україна звернули увагу на турецькі дрони Bayraktar. За результатами російсько-українського протистояння вони можуть стати бестселерами для введення бойових дій, що суттєво змінить підхід до війни в цілому.