У тимчасово окупованому Маріуполі групи місцевих колаборантів продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах окупованого Маріуполя. Мета "перепису" — встановити реальну кількість людей, які залишились у місті. В неофіційних розмовах визнають, що більшість населення окупованого Маріуполя відмовляється брати участь у так званому "референдумі".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління розвідки в Telegram.

Вказані групи відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією. Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом.

В неофіційних розмовах визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому “референдумі” або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході.

За їхніми оцінками лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на “виборчі дільниці” та “проголосувати”. У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій.

Також “переписники” повідомили, що хоч перепис населення та потенційних “виборців” досі триває, рішення щодо самого “референдуму” і дати його проведення в Кремлі остаточно не визначено. Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня.

Навпаки, наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не підіймати тему “референдуму” та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із “забезпечення населення соціальною допомогою, харчовими продуктами та підготовкою до зимового періоду”.

Окрім цього стало відомо, що з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим мешканцям Маріуполя так звану “гуманітарну допомогу” — дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які давали змогу людям хоч якось побороти голод та злидні. Як одну з причин зменшення “допомоги” вказують низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.