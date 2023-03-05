Про це інформує “Голос Америки”.
Говорячи про можливі поставки Китаєм зброї Росії, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нещодавно заявила, що, взявши на себе таку відповідальність, Сі Цзіньпін перетне “червону межу”. Джон Кірбі, своєю чергою, відповідаючи на запитання: “чи готова адміністрація підтримати це попередження?”, – відмовився вдаватися до припущень.
“Ви чули слова держсекретаря Ентоні Блінкен про це. Він згадав приватно в розмові зі своїм китайським колегою, що, очевидно, ми не хочемо, щоб вони рухалися в цьому напрямку. Вони цього не зробили, хоч і не зняли це питання з порядку денного. Ми були дуже відвертими щодо того, що цей крок матиме свої наслідки”, – пояснив Кірбі.
Крім того, він додав, що цей крок “завдасть удару” по становищу Китаю в міжнародному співтоваристві. За його словами, Китаю належить зробити вибір: чи хоче він стати на бік президента Росії Володимира Путіна у цій кровопролитній війні? Якщо Китай дбає про свою міжнародну репутацію, то, ймовірно, цей крок не відповідає інтересам КНР.
Зазначено, що напередодні повномасштабного російського вторгнення Кірбі наголосив, що має розвідувальні дані про те, що Путін збирається почати війну. Зараз же він висловив припущення, що Китай потенційно може озброїти Росію.
Разом з цим, Кірбі вважає, що стратегія попередження повинна утримати Сі Цзіньпіна від допомоги Путіну.
“Йдеться про те, щоб поділитися нашими побоюваннями приватно з китайською стороною, а також публічно поділитися побоюваннями у зв’язку з тим, що ми бачимо ознаки потенційної можливості постачання зброї Росії. Президент Сі Цзіньпін має зробити вибір. І ми наполегливо закликали його не полегшувати Путіну вбивство безневинних українців”, – резюмує Кірбі.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Китай все ще може піти на ескалацію та надати летальну військову допомогу Російській Федерації.
- Високопосадовець Європейського Союзу заявив, що це буде абсолютна “червона лінія”, якщо Китай надасть зброю Росії, додавши, що ЄС відповість санкціями.
- За інформацією ЗМІ, західні країни мають розвідувальні дані про те, що Пекін може припинити своє самовстановлене обмеження на постачання зброї Москві.