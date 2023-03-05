Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий дім "наполегливо рекомендує" президенту Китаю Сі Цзіньпіну не допомогати Володимиру Путіну у війні проти України.

Про це інформує “Голос Америки”.

Говорячи про можливі поставки Китаєм зброї Росії, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нещодавно заявила, що, взявши на себе таку відповідальність, Сі Цзіньпін перетне “червону межу”. Джон Кірбі, своєю чергою, відповідаючи на запитання: “чи готова адміністрація підтримати це попередження?”, – відмовився вдаватися до припущень.

“Ви чули слова держсекретаря Ентоні Блінкен про це. Він згадав приватно в розмові зі своїм китайським колегою, що, очевидно, ми не хочемо, щоб вони рухалися в цьому напрямку. Вони цього не зробили, хоч і не зняли це питання з порядку денного. Ми були дуже відвертими щодо того, що цей крок матиме свої наслідки”, – пояснив Кірбі.

Крім того, він додав, що цей крок “завдасть удару” по становищу Китаю в міжнародному співтоваристві. За його словами, Китаю належить зробити вибір: чи хоче він стати на бік президента Росії Володимира Путіна у цій кровопролитній війні? Якщо Китай дбає про свою міжнародну репутацію, то, ймовірно, цей крок не відповідає інтересам КНР.

Зазначено, що напередодні повномасштабного російського вторгнення Кірбі наголосив, що має розвідувальні дані про те, що Путін збирається почати війну. Зараз же він висловив припущення, що Китай потенційно може озброїти Росію.

Разом з цим, Кірбі вважає, що стратегія попередження повинна утримати Сі Цзіньпіна від допомоги Путіну.