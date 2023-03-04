Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Китай все ще може піти на ескалацію та надати летальну військову допомогу Російській Федерації.

Про це повідомляє CNN.

“Ми не віримо, що вони зняли цю тему з обговорення”, – сказав Кірбі. А також зазначив, що Китай все ще розглядає можливість надання військової допомоги Росії.

Окрім того, Джон Кірбі сказав, що винищувачі F-16 не є “ключовою частиною” порядку денного зустрічі президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, але два лідери детально обговорять, що Україна буде робити далі та що їй потрібно навесні та влітку для важких боїв попереду.

За даними CNN, відповідаючи на запитання про затриманого РФ американця Пола Вілана, Кірбі сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен “безсумнівно” порушив це питання зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, попри те, що росіяни стверджують протилежне.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надавати зброю Росії для війни проти України. Він попросив Пекін натомість використати свій вплив на Москву для досягнення миру.

“Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив на Москву, щоб переконати вивести російські війська, – сказав Шольц законодавцям у Бундестазі. – І не постачати Москві жодної зброї”.

Німецький канцлер послався на позиційний документ Китаю щодо України. У ньому уряд Китаю повторив заклики до політичного врегулювання ситуації в Україні та наголосив на неприйнятті використання ядерної зброї.

У документі Китай намагається представити себе як нейтрального мирного посередника. Пекін намагається одночасно не погіршити відносини з Москвою та із Заходом на тлі затягування війни.

“Дуже добре, що Китай надіслав цей чіткий сигнал й у своєму плані з 12 пунктів й заявив, що не може бути використано хімічну чи біологічну зброю. Однак Китай повинен обговорити цей план з 12 пунктів з тими, хто найбільше залучений. На зустрічі G20, на жаль, не було бажання підкреслити це повідомлення”, – сказав Олаф Шольц.

Досі Китай уникає формулювання щодо російського вторгнення, через що підриваються його претензії на нейтралітет. Крім того, 25 лютого, під час зустрічі міністрів фінансів G20 в Індії Китай та Росія були єдиними країнами, які відмовилися підписати спільну заяву із засудженням вторгнення.