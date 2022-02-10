Про це повідомляє пресслужба МВС.
Поліція попередньо виявила, що вчора ввечері невстановлений автомобіль на смерть збив людину, поки рухався з Чугуєва до Харкова. Особу загиблого і водія наразі встановлюють у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР) і ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ.
Також для визначення всіх обставин ДТП правоохоронці викликали на допит ймовірного учасника – бізнесмена Олександра Ярославського. За даними ЗМІ, на місці події знайшли автомобільні номери з його кортежу.
Водію, що скоїв наїзд, загрожує від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до 3 років (або без такого).
ОНОВЛЕНО 17:10
У пресслужбі DCH сповістили, що наїзд скоїв водій, який працює в одній із додаткових служб холдингу.
“Прямуючи до Харкова, для паркування автомобіля він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з’ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. Наразі він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.”, – зазначено у повідомленні.
Сам бізнесмен, як заявили у пресслужбі, 10 лютого відлетів до Лондона для зустрічі з сім’єю. Під час ДТП він був вдома.
Довідка. Олександр Ярославський – український бізнесмен, колишній співвласник “Укрсиббанку” і експрезидент харківського ФК “Металіст” (з 2005 до 2012). Президент групи DCH (Development Construction Holding). Також був народним депутатом IV скликання від “Партії зелених” з 2002 по 2006).
- Нагадаємо, журналісти оприлюднили розслідування ДТП за участі тоді ще нардепа партії “Слуга народу” Олександра Трухіна.
- Пізніше у партії “Слуга народу” заявили, що наразі немає законодавчих підстав позбавити Олександра Трухіна депутатського мандата.
- Також Державне бюро розслідувань оприлюднило заяву, де зазначено, що поліціянт, який прибув на ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) не надав інформації ДБР, яку повідомив журналістам видання “Українська правда”.