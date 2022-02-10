Українського бізнесмена Олександра Ярославського викличуть на допит через можливу участь у ДТП на трасі "Київ-Харків-Довжанський". Унаслідок події загинув 50-річний пішохід.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Поліція попередньо виявила, що вчора ввечері невстановлений автомобіль на смерть збив людину, поки рухався з Чугуєва до Харкова. Особу загиблого і водія наразі встановлюють у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР) і ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ.

Також для визначення всіх обставин ДТП правоохоронці викликали на допит ймовірного учасника – бізнесмена Олександра Ярославського. За даними ЗМІ, на місці події знайшли автомобільні номери з його кортежу.

Водію, що скоїв наїзд, загрожує від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до 3 років (або без такого).

ОНОВЛЕНО 17:10

У пресслужбі DCH сповістили, що наїзд скоїв водій, який працює в одній із додаткових служб холдингу.

“Прямуючи до Харкова, для паркування автомобіля він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з’ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. Наразі він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.”, – зазначено у повідомленні.

Сам бізнесмен, як заявили у пресслужбі, 10 лютого відлетів до Лондона для зустрічі з сім’єю. Під час ДТП він був вдома.

Довідка. Олександр Ярославський – український бізнесмен, колишній співвласник “Укрсиббанку” і експрезидент харківського ФК “Металіст” (з 2005 до 2012). Президент групи DCH (Development Construction Holding). Також був народним депутатом IV скликання від “Партії зелених” з 2002 по 2006).