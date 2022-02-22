Держсекретар США Ентоні Блінкен більше не бачить сенсу у зустрічі для перемовин з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це він сповістив під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Держсекретар США наголосив, що перемовини з Лавровим могли відбутися лише виключно за умови деескалації військового конфлікту. Проте Путін визнанням ОРДЛО і розміщенням на тимчасово окупованих територіях військ РФ порушив усі чинні угоди стосовно безпеки в Європі та фактично розпочав вторгнення в Україну.

“Зараз немає сенсу для такої зустрічі. Я порадився зі своїми радниками та партнерами – усі з цим згодні”, – заявив Ентоні Блінкен.

Зауважимо, зустріч мала б відбутися цього тижня у Женеві. Блінкен сказав, що США залишаються прихильними до дипломатії, якщо Росія готова зробити очевидні кроки, щоб забезпечити міжнародній спільноті будь-який ступінь впевненості в тому, що вона серйозно ставиться до деескалації та пошуку дипломатичного рішення.

Чиновник зазначив, що США діятимуть у координації зі своїми союзниками та партнерами “на основі дій Росії та фактів на місцях“.