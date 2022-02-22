Про це він сповістив під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.
Держсекретар США наголосив, що перемовини з Лавровим могли відбутися лише виключно за умови деескалації військового конфлікту. Проте Путін визнанням ОРДЛО і розміщенням на тимчасово окупованих територіях військ РФ порушив усі чинні угоди стосовно безпеки в Європі та фактично розпочав вторгнення в Україну.
“Зараз немає сенсу для такої зустрічі. Я порадився зі своїми радниками та партнерами – усі з цим згодні”, – заявив Ентоні Блінкен.
Зауважимо, зустріч мала б відбутися цього тижня у Женеві. Блінкен сказав, що США залишаються прихильними до дипломатії, якщо Росія готова зробити очевидні кроки, щоб забезпечити міжнародній спільноті будь-який ступінь впевненості в тому, що вона серйозно ставиться до деескалації та пошуку дипломатичного рішення.
Чиновник зазначив, що США діятимуть у координації зі своїми союзниками та партнерами “на основі дій Росії та фактів на місцях“.
“Але ми не дозволимо Росії претендувати на вдавання дипломатії, в той час коли вона прискорює свій марш шляхом конфлікту і війни“, – резюмував він.
- Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.
- Також очільники МЗС країн “Великої сімки” ухвалили пакет санкцій проти Росії у відповідь на “порушення Москвою її міжнародних зобов’язань”.