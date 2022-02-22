Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.

Про це Байден сповістив під час свого виступу.

За словами президента, США повністю заблокує 2 великі російські фінансові установи, а саме ВЕБ та військовий банк. Також застосовані комплексні заходи стосовно суверенного боргу.

“Це означає, що ми відрізали російський уряд від західного фінансування. Він більше не може залучати гроші із Заходу і не може торгувати новим боргом на наших або європейських ринках”, – пояснив Байден.

Також серед обмежувальних заходів, що “вдарять” по російській економіці – “Північний потік-2”.Американський лідер наголосив, що США працювали з Німеччиною, аби проєкт не “рухався вперед”.

Крім того, будуть накладені особисті санкції на представників російської “еліти” та членів їхніх сімей.

“Вони розділяють корупційні здобутки політики Кремля, а також мають розділити біль”, – додав Джо Байден.

Обмежувальні заходи вступають у дію 22 та 23 лютого. У підсумку президент США зауважив, що ці санкції є відповіддю на “грубе порушення РФ міжнародних зобов’язань”, тобто визнання ОРДЛО. Тож якщо Кремль продовжуватиме агресивні дії, його “чекатиме” ще один пакет санкцій, які Сполучені Штати узгодили з партнерами.