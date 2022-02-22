Про це Байден сповістив під час свого виступу.
За словами президента, США повністю заблокує 2 великі російські фінансові установи, а саме ВЕБ та військовий банк. Також застосовані комплексні заходи стосовно суверенного боргу.
“Це означає, що ми відрізали російський уряд від західного фінансування. Він більше не може залучати гроші із Заходу і не може торгувати новим боргом на наших або європейських ринках”, – пояснив Байден.
Також серед обмежувальних заходів, що “вдарять” по російській економіці – “Північний потік-2”.Американський лідер наголосив, що США працювали з Німеччиною, аби проєкт не “рухався вперед”.
Крім того, будуть накладені особисті санкції на представників російської “еліти” та членів їхніх сімей.
“Вони розділяють корупційні здобутки політики Кремля, а також мають розділити біль”, – додав Джо Байден.
Обмежувальні заходи вступають у дію 22 та 23 лютого. У підсумку президент США зауважив, що ці санкції є відповіддю на “грубе порушення РФ міжнародних зобов’язань”, тобто визнання ОРДЛО. Тож якщо Кремль продовжуватиме агресивні дії, його “чекатиме” ще один пакет санкцій, які Сполучені Штати узгодили з партнерами.
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- Своєю чергою, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг однозначно відповісти на питання, в яких межах у Кремлі визнали так звані “ДНР” та “ЛНР”.
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- Пізніше, Путін заявив, що вважає територіями “ДНР” та “ЛНР” всю Донецьку та Луганську області, як це визначено у “конституціях” псевдореспублік.
- Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.