З початку блокади Маріуполя через дії російських окупантів попередньо загинуло близько 1 300 мирних мешканців.

Про це заявив радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Російські загарбники не припиняють обстріли з авіації та артилерії. Вони вкотре порушують режим тиші.

“Будемо боротись за кожного. Стоїмо”, — зазначив Петро Андрющенко.

Окупанти продовжують зривати “зелені коридори”. Загарбники затягують узгодження маршруту для конвоїв з гуманітарною допомогою. Зокрема, коли гуманітарні коридори відкривають, то окупанти починають обстріли мирного населення.