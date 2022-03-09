Про це заявив радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
Російські загарбники не припиняють обстріли з авіації та артилерії. Вони вкотре порушують режим тиші.
“Будемо боротись за кожного. Стоїмо”, — зазначив Петро Андрющенко.
Окупанти продовжують зривати “зелені коридори”. Загарбники затягують узгодження маршруту для конвоїв з гуманітарною допомогою. Зокрема, коли гуманітарні коридори відкривають, то окупанти починають обстріли мирного населення.
- Нагадаємо, окупанти завдали навмисних ударів по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3 Маріуполя. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.
- Окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- Російські окупанти, які захопили цивільне рятувальне судно “Сапфір” біля острова Зміїний, транспортують його в Крим. Капітан зазначив, що екіпаж знаходиться “під дулами” загарбників.
- Збройні сили України днями розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття. Наша сторона отримала секретний GPS-навігатор окупантів та взяла у полон пілотів СУ-30, котрі бомбили мирне населення.