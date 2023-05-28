Джерело: CNN із посиланням на місцеві китайські ЗМІ.
34-річний Ван був популярним стрімером у китайській версії TikTok Douyin, де під ніком Sanqiange регулярно знімав челенджі на своєму каналі. Він прийняв виклик іншого блогера у популярному челенджі PK, в якому учасники змагаються між собою у прямому етері заради подарунків від глядачів, і часто передбачає покарання для переможеного – очевидно, у цьому випадку, споживання Baijiu.
Оскільки Вану зовсім не щастило, то він випивав по пляшці Baijiu (дослівно “білий алкоголь”) — китайського спиртного напою, що дуже нагадує на смак горілку.
Чоловік випив за час етеру декілька пляшок алкоголю, і вже за 12 годин після стриму його знайшли мертвим.
“Я не знаю, скільки він спожив до того, як я включився. Але в останній частині відео я бачив, як він допив три пляшки, перш ніж почати четверту”, — розповів один з друзів Вана – Чжао.
Відео, що показує, як Ван бере участь у своєму фінальному випробуванні, стало вірусним у китайських соціальних мережах, але більше не доступне для перегляду.
Соціальна мережа Douyin вже забороняла вживання алкоголю під час прямих трансляцій, водночас покарання варіюються від попереджень до обмеження доступу користувачів до свого облікового запису.
Раніше Вану вже було заборонено користуватися соцмережею через вживання алкоголю, проте чоловік обходив обмеження, створюючи нові облікові записи.
Смерть Вана, ймовірно, посилить дебати навколо регулювання галузі, що в минулі роки привернула увагу влади через марнотратний спосіб життя деяких стримерів і незвичайних завдань, в яких вони беруть участь.
Минулого року влада країни заборонила підліткам молодше 16 років донатити стрімерам і обмежила їх доступ після 22:00.
Національне управління відео та телебачення Китаю та Міністерство культури і туризму також вжили заходів, щоб заборонити “31 неправомірну поведінку з боку стримерів”.
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