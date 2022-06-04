Так звана "влада" тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей намагається позбутися джерел інформації, альтернативних російській пропаганді.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У повідомленні ЦПД наголошується, що месенджер Viber є цілком безпечним для використання на окупованих територіях, бо гарантує шифрування листування та дзвінків.

Однак це не влаштовує нинішнє “керівництво” ОРДЛО. Унаслідок цього “владою” тимчасово окупованих територій було вирішено заблокувати месенджер. У такий спосіб злочинне “керівництво” ОРДЛО намагається контролювати чи обмежувати свободу слова громадян, що проживають на окупованих територіях.

ЦПД застерігає, що дії загарбників є маніпуляцією для посилення впливу російської пропаганди на людей, що перебувають в окупації, методом ізоляції їх від правди.