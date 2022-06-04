Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У повідомленні ЦПД наголошується, що месенджер Viber є цілком безпечним для використання на окупованих територіях, бо гарантує шифрування листування та дзвінків.
Однак це не влаштовує нинішнє “керівництво” ОРДЛО. Унаслідок цього “владою” тимчасово окупованих територій було вирішено заблокувати месенджер. У такий спосіб злочинне “керівництво” ОРДЛО намагається контролювати чи обмежувати свободу слова громадян, що проживають на окупованих територіях.
ЦПД застерігає, що дії загарбників є маніпуляцією для посилення впливу російської пропаганди на людей, що перебувають в окупації, методом ізоляції їх від правди.
- Раніше стало відомо, що у так званих “ДНР” та “ЛНР” заблокували Viber.
- Також “Слуга” Безугла, яка ініціювала законопроєкт про розстріл військових ЗСУ, розповіла, що робить на фронті.
- Зокрема, наукова редакторка “Вокс Україна” повідомила, що санкції проти РФ не діють моментально, ефект буде мінімум за кілька місяців.