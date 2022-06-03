Про це повідомляють “Новости Донбасса” та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Представники так званої “ЛНР” заявили, що з 3 червня тимчасово обмежать доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області. Ватажки незаконного угрупування також додали, що це “відповідь на багаторазове почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-цивільної інфраструктури”.
У “ЛНР” стверджують, що за допомогою Viber українські військові знаходять об’єкти, по яких завдають ударів. Як саме використовують месенджер у військових цілях, у заяві не пояснили.
Водночас Андрющенко попросив перейти на інші меседжери для спілкування з близькими, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, щоби не наражати їх на небезпеку.
“Так звана “ДНР” від сьогодні заборонила на території Донецької області користуватись застосунком Viber. Складно придумати більш смішне рішення. ФСБ витратила купу часу й ресурсу, аби підпорядкувати більшість маріупольських адміністративних Viber-груп собі. І тут такий постріл у ногу”, — написав радник.
- Нагадаємо, що російські загарбники відкрили школу №65 та змусили батьків прибрати сміття, затулити вікна плівкою та навести лад.
- Також на тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.
- Зокрема росіяни поступово беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області.