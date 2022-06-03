На території так званих "ДНР" та "ЛНР" заблокували меседжер Viber, нібито завдяки якому українські військові знаходять інформацію щодо військово-цивільної інфраструктури ОРДЛО.

Про це повідомляють “Новости Донбасса” та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Представники так званої “ЛНР” заявили, що з 3 червня тимчасово обмежать доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області. Ватажки незаконного угрупування також додали, що це “відповідь на багаторазове почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-цивільної інфраструктури”.

У “ЛНР” стверджують, що за допомогою Viber українські військові знаходять об’єкти, по яких завдають ударів. Як саме використовують месенджер у військових цілях, у заяві не пояснили.

Водночас Андрющенко попросив перейти на інші меседжери для спілкування з близькими, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, щоби не наражати їх на небезпеку.