Близько 12 тисяч українських та іноземних журналістів отримали акредитацію для висвітлення повномасштабної війни в Україні з 24 лютого 2022 року, 8 із них загинули, 19 зазнали поранень.

Про це йдеться у звіті організації “Репортери без кордонів” (RSF) – “Рік війни проти свободи преси у цифрах”.

Відтак, за даними звіту, з початку широкомасштабної війни РФ в Україні, переважно за перші три місяці, під час виконання професійних обов’язків загинули 8 працівників ЗМІ. Серед них – французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф, який їхав у вантажівці, коли вона потрапила під обстріл російських військ.

Зокрема, український фотожурналіст Максим Левін і російська журналістка Оксана Бауліна були навмисно вбиті російськими військами. Деякі випадки, включно з литовським режисером-документалістом Мантасом Кведаравічусом, якого знайшли мертвим у Маріуполі на початку квітня, досі не розкрито.

З 24 лютого 2022 року RSF зареєструвала загалом 50 випадків, коли працівники ЗМІ потрапляли під обстріли, зокрема артилерійські. Щонайменше 26 із них – були цілями.

За період повномасштабної війни поранено 19 українських та іноземних журналістів, з них щонайменше четверо – зазнали важких поранень. Серед них – журналісти з Данії Стефан Вайхерт і Еміль Фільтенборг Міккельсен, які потрапили під обстріл невідомого снайпера на північному сході України 26 лютого 2022 року.

У звіті зазначається, що переважними цілями Збройних сил РФ є інфраструктура та будівлі, які використовуються для передачі повідомлень та інформації. Загалом минулого року відбулося щонайменше 16 атак на телевежі, майже половина з них – у перші дні війни, на початку березня 2022 року.

Російські війська також обстріляли антени ретрансляторів та іншу інфраструктуру, яка використовується для передачі повідомлень.

“Репортери без кордонів” подали до Міжнародного кримінального суду та Генеральної прокуратури України 7 позовів про воєнні злочини загалом щодо 44 актів насильства та нападу на понад 100 працівників ЗМІ та 11 радіо- та телевізійних веж в Україні. Ці злочини свідчать про те, що Збройні сили РФ також ведуть свою війну проти вільного поширення новин та інформації”, – йдеться у звіті.

Зазначається, що інформаційна війна також ведеться в інтернеті – з кібератаками, зломами, погрозами у соціальних мережах і атаками на сайти ЗМІ. Минулого року Інститут масової інформації (ІМІ) зареєстрував щонайменше 42 кіберзлочини. Остання кібератака на вебсайт українського інформаційного агентства “Укрінформ” – у середині січня, ймовірно, була пов’язана з хакерами російської воєнної розвідки ГРУ.

Згідно з даними звіту, загалом із 24 лютого 2022 року припинили роботу 217 українських ЗМІ, серед іншого через проблеми з постачанням, втрату передплатників і замовників реклами, через зруйновані редакції чи через брак кадрів після виїзду співробітників за кордон або були призвані в армію. Згідно з опитуванням IMI, партнерської організації RSF в Україні, 15% усіх медіапрофесіоналів звільнено або зараз працюють без оплати праці.