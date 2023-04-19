Станом на квітень 2023 року через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну під загрозою знищення перебувають близько 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів.

Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відтак, 35% біорізноманіття Європи перебуває під загрозою знищення через збройну агресію РФ.

За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгена Федоренка, від 24 лютого 2022 року вже зафіксовано 2 364 випадки завдання шкоди українському довкіллю внаслідок військової агресії РФ. Збитки оцінюються в 52,4 млрд доларів США.

Зараз через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну під загрозою знищення перебуває близько 600 видів тварин та 750 видів рослин та грибів. Це зокрема, понад 120 водно-болотних видів птахів, які оберігаються згідно з угодою про збереження афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA).

Наслідки збройної агресії РФ можуть спостерігати і жителі Болгарії та Туреччини, де фіксується масова загибель дельфінів. Лише в українській частині Чорного моря зафіксовано 150 смертей дельфінів. Відомо про три види сімейства дельфінів, які зараз перебувають на межі вимирання.

Ще один факт, який свідчить про масштаби трагедії у сфері захисту довкілля – під загрозою опинилися всі 28 видів кажанів, зареєстрованих в Україні та занесених до Червоної книги. Це одна з груп тварин, які дуже болісно реагують на зміни довкілля.

“Україна хотіла б сьогодні разом з цивілізованим світом обговорювати додаткові шляхи захисту деяких видів флори та фауни. Однак цифри війни змушують нас думати про те, як зберегти наше біорізноманіття. Війна, розв’язана Росією, є загрозою для 35% біорізноманіття Європи, яке знаходиться в Україні на менш ніж 6% території континенту”, – зазначив Євген Федоренко.

Він також розповів, що, попри війну, Україна продовжує виконувати свої міжнародні зобов’язання, у тому числі у сфері захисту довкілля.

Крім того, зараз триває робота над розділом “Екологічна безпека” плану післявоєнного відновлення України. За 5 напрямками цього розділу планується реалізувати понад 50 проєктів. Серед ключових цілей: збільшення лісистості території України до 18%, збільшення площі природоохоронних територій до 30% загальної площі України, реалізація рекреаційного потенціалу природоохоронних територій, створення мережі переходів для дикої природи та 10 національних парків європейського зразка тощо.