Про це повідомляє Reuters/Ipsos
Опитування, яке було проведене у четвер і п’ятницю, свідчить, що обурення американців з приводу вторгнення РФ в Україну, яке супроводжується обстрілами мирних міст зростає. Однак, чи розуміють у США усі ймовірні наслідки не уточнюється.
Так само двопартійні 80% американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту. У п’ятницю Білий дім заявив, що зважує скоротити американський імпорт російської нафти, хоча він діє обережно, стурбований стрибком цін на бензин, який посилить високу інфляцію.
Проте близько 62% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos заявили, що платити більше за паливо та газ через кризу варто, щоб захистити іншу демократичну країну.
Щобільше, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії та близько 77% респондентів заявили, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з Путіним.
- Нагадаємо, Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен переконаний, що Україна може виграти війну з рф.
- У Білому домі запевнили, що в Україні зараз задіяні 90% військ, які РФ готувала для нападу. Захоплення Києва — нашої столиці — все ще лишається кінцевою метою Путіна.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен звернувся до українців, запевнивши, що наша боротьба проти російської агресії надихає увесь світ.