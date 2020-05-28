Про це йдеться у заяві компанії.
Виробництво відновили на заводі в Рентоні, штат Вашингтон.
У компанії зазначили, що лайнери будуть випускати більш низькими темпами, оскільки впроваджено понад десяток ініціатив для підтримки безпеки на робочих місцях і збереження якості продукції.
Надалі виробництво 737 MAX нарощуватимуть.
Нагадаємо, у січні цього року Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max через дві авіакатастрофи таких лайнерів. Одна з них сталася в жовтні 2018 року, тоді Boeing 737 MAX розбився в Індонезії, 189 осіб загинули. Інша катастрофа сталася в березні 2019 року, лайнер розбився в Ефіопії, 157 осіб загинули.
- Нагадаємо, відмовившись від випуску моделі 737 Max, Boeing поставив всього 380 комерційних літаків в 2019 році. Це найнижчий рівень з 2007 року.
- Так компанія Airbus стала найбільшим в світі авіабудівником вперше з 2011 року, обігнавши свого головного конкурента — американську компанію Boeing.