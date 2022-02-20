Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про те, що жителям тимчасово окупованого Донбасу приходять SMS-повідомлення з попередженням про запис телефонних розмов та листування у соціальних мережах.

Про це йдеться у дописі Людмили Денісової у Facebook.

Омбудсмен зазначила, що у мережі з’являється інформація про відключення інтернету та мобільного зв’язку на території тимчасово окупованої Луганщини.

У зв’язку із цим Денісова наголосила, що такі дії українських мобільних операторів порушують права українців на отримання важливої інформації. Особливо, в умовах сьогоднішньої ескалації військових дій.

За словами омбудсмена, місцеві жителі повинні оперативно отримувати інформацію про евакуацію, траспортне сполучення, отримання різноманітної медичної та психологічної допомоги.

Окрім цього, проблеми із мобільним зв’язком позбавляють громадян можливості спілкування з рідними, додала Денісова.

Посилаючись на інформацію від свого представника у Донецькій та Луганській області Денісова розповіла, що жителі ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення з попередження про запис їх телефонних розмов та про відстеження повідомлень у соцмережі Facebook.

“Ці дії – порушення ст. 8,10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими гарантуються права на приватність та право на свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання будь-яких органів і незалежно від кордонів”, – акцентувала омбудсмен.

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту зреагувати на факти порушення прав українців та змусити Російську Федерацію припинити військову ескалацію на Донбасі.