Про це йдеться у дописі Людмили Денісової у Facebook.
Омбудсмен зазначила, що у мережі з’являється інформація про відключення інтернету та мобільного зв’язку на території тимчасово окупованої Луганщини.
У зв’язку із цим Денісова наголосила, що такі дії українських мобільних операторів порушують права українців на отримання важливої інформації. Особливо, в умовах сьогоднішньої ескалації військових дій.
За словами омбудсмена, місцеві жителі повинні оперативно отримувати інформацію про евакуацію, траспортне сполучення, отримання різноманітної медичної та психологічної допомоги.
Окрім цього, проблеми із мобільним зв’язком позбавляють громадян можливості спілкування з рідними, додала Денісова.
Посилаючись на інформацію від свого представника у Донецькій та Луганській області Денісова розповіла, що жителі ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення з попередження про запис їх телефонних розмов та про відстеження повідомлень у соцмережі Facebook.
“Ці дії – порушення ст. 8,10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими гарантуються права на приватність та право на свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання будь-яких органів і незалежно від кордонів”, – акцентувала омбудсмен.
Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту зреагувати на факти порушення прав українців та змусити Російську Федерацію припинити військову ескалацію на Донбасі.
- Нагадаємо, на окупованих територіях так званих ЛНР і ДНР запроваджено заборону на виїзд чоловікам, вік яких дає змогу брати участь у військових діях.
- Також відомо, що 18 лютого підтримувані Росією бойовики у п’ятницю оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Таку дію, на думку Заходу, Москва планує використати, аби виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.
- Раніше повідомлялось, що через постійні обстріли з боку бойовиків довелося закрити КПВВ “Щастя” на Донбасі.