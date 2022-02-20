Нагадаємо, з боку російських найманців у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил тривають систематичні порушення режиму припинення вогню. Окрім розміщення військової техніки з порушеннями мирних договорів, через постійні обстріли з боку бойовиків довелося закрити КПВВ "Щастя".

Про це інформує пресслужба ООС.

Бойовики на Донбасі протягом останньої доби 136 разів порушили режим тиші.

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.

Разом з тим, робота СММ ОБСЄ в зоні ООС регулярно супроводжується перешкодами з боку російських найманців. Ці дії з боку збройних формувань Росії у відомстві оцінюють як підготовку до подальшої ескалації.

“Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення”, – наголошують військові експерти.

Також через постійні обстріли з боку проросійських бойовиків довелося закрити КПВВ “Щастя” – єдиний пункт в’їзду-виїзду для цивільних осіб.

Лише протягом 19 лютого КПВВ “Щастя” було тричі прицільно обстріляне – з мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що такі дії з боку російських найманців є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

“Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ. Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ”, – заявляють у відомстві.