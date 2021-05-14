Про це, зокрема, інформують видання Just Jared, Page Six, журнал NME.
Подробицями 31-річний музикант поділився в ефірі “Шоу Эллен Дедженерес”.
Так, ще на День святого Валентина 14 лютого Бейкер розповів в Instagram, що носить на шиї прикрасу з краплею крові своєї 34-річної коханої Меган Фокс.
Походження незвичайної прикраси він тоді не пояснив, проте днями розкрив подробиці в шоу американської телеведучої Еллен Дедженерес.
“Вона збиралася виїхати з міста на зйомки фільму. І це було новим у наших відносинах. А у мене навіть не було закордонного паспорта. Вона збиралася в Болгарію. Я взагалі-то трохи злякався. “Ти поїдеш, і я не зможу тебе відвідати”, – сказав я. Деякі люди дають своєму партнерові хустинку або щось на зразок того. А вона дала мені свою ДНК”, – зазначив Колсон Бейкер.
Зрештою музиканту вдалося отримати закордонний паспорт (допомогу надав сенатор Берні Сандерс). Після цього Бейкер зміг відвідати кохану в Болгарії.
Зараз музикант постійно носить прикрасу із краплею крові Фокс.
Колсон Бейкер та Меган Фокс познайомилися на зйомках кінострічки “Midnight in the Switchgrass” (“Північ на злаковому полі”).
Вони були вперше помічені разом у травні 2020 року і незабаром підтвердили свої стосунки на сторінках в Instagram.
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