Про це, зокрема, інформують видання Just Jared, Page Six, журнал NME.

Подробицями 31-річний музикант поділився в ефірі “Шоу Эллен Дедженерес”.

Так, ще на День святого Валентина 14 лютого Бейкер розповів в Instagram, що носить на шиї прикрасу з краплею крові своєї 34-річної коханої Меган Фокс.

Походження незвичайної прикраси він тоді не пояснив, проте днями розкрив подробиці в шоу американської телеведучої Еллен Дедженерес.

“Вона збиралася виїхати з міста на зйомки фільму. І це було новим у наших відносинах. А у мене навіть не було закордонного паспорта. Вона збиралася в Болгарію. Я взагалі-то трохи злякався. “Ти поїдеш, і я не зможу тебе відвідати”, – сказав я. Деякі люди дають своєму партнерові хустинку або щось на зразок того. А вона дала мені свою ДНК”, – зазначив Колсон Бейкер.

Зрештою музиканту вдалося отримати закордонний паспорт (допомогу надав сенатор Берні Сандерс). Після цього Бейкер зміг відвідати кохану в Болгарії.

Зараз музикант постійно носить прикрасу із краплею крові Фокс.

Фото: machinegunkelly/instagram

Колсон Бейкер та Меган Фокс познайомилися на зйомках кінострічки “Midnight in the Switchgrass” (“Північ на злаковому полі”).

Вони були вперше помічені разом у травні 2020 року і незабаром підтвердили свої стосунки на сторінках в Instagram.

 

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Допис, поширений the Blonde Don (@machinegunkelly)

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