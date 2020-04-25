Про це він заявив в програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”.

“Я скептично ставлюся до роботи Саакашвілі в уряді, тому що я на власні очі бачив, як це відбувалося в Одесі. Коли Саакашвілі як губернатор повністю сформував свою команду. Почав він з рівня довіри 23%. Тому що це була суцільна піар-компанія. А закінчив свою каденцію з рівнем довіри 3%. Почалися скандали, звинувачення і так далі. Він не показав результат. І справа не в тому, що йому хтось заважав”, – вважає Бойко.

Він також назвав Саакашвілі “політичним туристом”.

“Саакашвілі – це типовий політичний турист, який буде шукати свою вигоду. І я вам скажу чим закінчиться його призначення. Згадаєте мої слова через півроку. Перше, це божевільний піар і гучні висловлювання. Потім будуть звинувачення, що хтось заважає, звинувачення всіх і вся і черговий скандал. Ми всі цю клоунаду бачили своїми очима. Пан Саакашвілі був частиною тієї влади, яка реалізувала якісь програми в Одеській області “, – повідомив він.

Бойко запевнив, що нічого хорошого нашій країні Саакашвіліі не принесе: “політичні туристи Україні не потрібні”.

Раніше Саакашвілі заявив, що готовий працювати навіть помічником у будь-якого міністра або губернатора, який хоче врятувати Україну від кризи.