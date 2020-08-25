Російсько-окупаційні війська використовують оголошений режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі для нарощування інженерного обладнання передових позицій.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, під час дії режиму припинення вогню командування незаконних збройних формувань РФ займається укріпленням своїх позицій.

“Противник відновлює наявні та споруджує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню. Крім того, окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження та мінують ділянки місцевості вздовж автошляхів з використанням протитанкових мін”, — зазначили у міністерстві.

Водночас під час робіт з розширення площ замінованих територій окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад — бойовики підриваються на власних мінах.

В цей час українські захисники продовжують дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню.