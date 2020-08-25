Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, під час дії режиму припинення вогню командування незаконних збройних формувань РФ займається укріпленням своїх позицій.
“Противник відновлює наявні та споруджує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню. Крім того, окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження та мінують ділянки місцевості вздовж автошляхів з використанням протитанкових мін”, — зазначили у міністерстві.
Водночас під час робіт з розширення площ замінованих територій окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад — бойовики підриваються на власних мінах.
В цей час українські захисники продовжують дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
- У Новоайдарському районі Луганської області загинув український військовий — старший лейтенант Володимир Рудик. Про це повідомили за 3 дні після його смерті.
- Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- За даними розвідки, протягом першого тижня “режиму тиші” на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.