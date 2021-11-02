Міністерство оборони Болгарії посилило державний кордон з Грецією та Туреччиною кількома сотнями військовослужбовців та кількома десятками військових автомобілів.

Про це повідомляє болгарське державне агентство БТА.

Понад 350 військових та 40 військових машин у Болгарії відправили для посилення охорони державного кордону на ділянках з Грецією та Туреччиною.

Наразі військовослужбовці 61-ї Стрямської та 2-ї Тунджанської бригад, двох мотопіхотних сполучень проводять спільні патрулювання з прикордонною поліцією.

Також військовослужбовці 55-ї інженерного полку з залученням семи спеціалізованих автомобілів ремонтують паркан та прилеглі території на ділянці кордону з Туреччиною.

Очільник міністерства оборони країни Георгі Панайотов наголосив, що з липня цього року зросла кількість мігрантів, які прибувають до Болгарії з півдня, зокрема, з Греції і Туреччини.