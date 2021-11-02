Про це повідомляє болгарське державне агентство БТА.
Понад 350 військових та 40 військових машин у Болгарії відправили для посилення охорони державного кордону на ділянках з Грецією та Туреччиною.
Наразі військовослужбовці 61-ї Стрямської та 2-ї Тунджанської бригад, двох мотопіхотних сполучень проводять спільні патрулювання з прикордонною поліцією.
Також військовослужбовці 55-ї інженерного полку з залученням семи спеціалізованих автомобілів ремонтують паркан та прилеглі території на ділянці кордону з Туреччиною.
Очільник міністерства оборони країни Георгі Панайотов наголосив, що з липня цього року зросла кількість мігрантів, які прибувають до Болгарії з півдня, зокрема, з Греції і Туреччини.
- Раніше повідомлялося, що польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, який передбачає, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні з Білоруссю.
- Також #Букви повідомляли, як Німеччина відчуває потоки білоруських мігрантів, які потрапляють до країни через польський кордон.
- Литва та Латвія вже розпочали будівництво “стіни” на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції.