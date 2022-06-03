Болгарія ніколи не буде вести переговори з російською газовидобувною корпорацією "Газпром". Адже Росія в односторонньому порядку призупинила постачання газу попри те, що контракт з компанією закінчується в кінці року.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Болгарії Асен Василєв, повідомляє Euractiv.

“Контракт Болгарії, який закінчується в кінці року, не був розірваний Болгарією, і постачання газу були призупинені Росією в односторонньому порядку”, – заявив віцепрем’єр-міністр Асен Василєв.

Також він додав, що саме тому Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з “Газпромом” щодо постачання газу.

Державна газова компанія “Булгаргаз” досі регулярно нагадує “Газпрому”, що російська компанія не виконує умови контракту з Болгарією, термін дії якого закінчується наприкінці цього року.

“Якщо ми зараз підпишемо контракт з “Газпромом” і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей”, – зауважив віцепрем’єр.

Нагадаємо, що Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких “Газпром” припинив постачання газу. Це сталося 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

Також віцепрем’єр-міністр Болгарії наголосив на тому, що Російська Федерація як партнер довела свою ненадійність.

Попри проблеми з “Газпромом”, ціна на природний газ у Болгарії в червні фактично впала на 13%.

Вже з 1 липня Болгарія буде отримувати постачання азербайджанського газу.