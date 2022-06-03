Про це заявив віцепрем’єр-міністр Болгарії Асен Василєв, повідомляє Euractiv.

“Контракт Болгарії, який закінчується в кінці року, не був розірваний Болгарією, і постачання газу були призупинені Росією в односторонньому порядку”, –  заявив віцепрем’єр-міністр Асен Василєв.

Також він додав, що саме тому Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з “Газпромом” щодо постачання газу.

Державна газова компанія “Булгаргаз” досі регулярно нагадує “Газпрому”, що російська компанія не виконує  умови контракту з Болгарією, термін дії якого закінчується наприкінці цього року.

“Якщо ми зараз підпишемо контракт з “Газпромом” і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей”, – зауважив віцепрем’єр.

Нагадаємо, що Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких “Газпром” припинив постачання газу. Це сталося 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

Також віцепрем’єр-міністр Болгарії наголосив на тому, що Російська Федерація як партнер довела свою ненадійність.

Попри проблеми з “Газпромом”, ціна на природний газ у Болгарії в червні фактично впала на 13%.

Вже з 1 липня Болгарія буде отримувати постачання азербайджанського газу.

  • На тлі погіршення відносин з Болгарією, одним з найпалкіших союзників РФ у Європейському Союзі, російська влада спостерігає неочікувану для себе поступову поразку в російсько-українській війні.
  • Припинення постачання російського газу не стало несподіванкою для уряду Болгарії. Прем’єр-міністр Кирил Петков назвав дії “Газпрому” шантажем, на який країна не піддасться.
  • Парламент Болгарії ухвалив рішення щодо надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні. За проголосували 200 депутатів з чотирьох партій коаліції, і лише 16 депутатів — проти.

 

 