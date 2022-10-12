Про це повідомило Bulgarian News Agency.
Уряд Болгарії ухвалив рішення сьогодні під час засідання. У такий спосіб вирішили частково зупинити дію положення угоди між урядами Болгарії та РФ про взаємні поїздки громадян.
У тексті документа зазначено, що обмеження стосуються громадян обох країн, які мають дійсні дипломатичні та службові паспорти.
Пресслужба уряду передала, що Болгарія дотримується зупинення дії Угоди між Європейським співтовариством і РФ щодо спрощення надання віз росіянам. Рішення набуло чинності 12 вересня.
Крім того, країна запровадила візовий режим для російських власників дипломатичних паспортів 25 лютого.
- Іспанія не підтримує заборону на видачу віз громадянам Росії до ЄС. Країна не має наміри запроваджувати обмеження стосовно шенгенських віз.
- Раніше обмеження запровадили Литва, Латвія, Естонія та Польща. Рішення набуло чинності 19 вересня. Пізніше Фінляндія оголосила, що планує долучитися до заборони, хоча раніше країна відмовлялася.
- Серед обмежень для росіян з 12 вересня діє зупинення угоди про спрощення візового режиму з РФ. Згідно з рішенням Ради ЄС для громадян РФ передбачено триваліший та дорожчий процес отримання віз до країн ЄС.