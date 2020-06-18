Про це повідомляють російські видання ТАСС, “РИА Новости” і сайт уряду Пензенської області.
У вівторок, 16 червня, журналісти кремлівського пулу видання “РИА Новости” повідомили, що в резиденції президента РФ в підмосковному Ново-Огарьово встановили спеціальний тунель, який дезінфікує людину, що проходить через нього, “туманною хмарою”.
В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.
Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020
Того ж дня інформацію про це було опубліковано на сайті уряду Пензенської області, де повідомили, що дезінфекційний тунель був виготовлений на місцевому заводі “Моторные технологии”. Чиновники заявили, що цей пристрій, призначений для масової потокової обробки людей, є виробом “спрямованим на боротьбу з коронавірусною інфекцією”.
“Завдання перепрофілювати виробничі підприємства країни на випуск виробів, спрямованих на боротьбу з коронавірусною інфекцією, поставив президент РФ Володимир Путін. Пензенський завод не просто виконав завдання, але і забезпечив безпеку першої особи держави і всіх, хто його відвідує”, — йдеться в прес- релізі.
У коментарі російському державному інформаційному агентству ТАСС прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що два аналогічних тунелі встановлені в Кремлі.
“Там, де це стосується глави держави, додаткові запобіжні заходи цілком виправдані і зрозумілі. […] Такі засоби дезінфекції встановлені і в Кремлі, в Кремлі їх навіть дві штуки встановлено, і в резиденції в Ново-Огарьово”, — сказав Пєсков.
- У квітні Володимир Путін порівняв епідемію коронавірусу з набігами племен печенігів і половців, які нападали на Київську Русь ще до утворення Московського князівства.
- За даними університету Джона Хопкінса, в даний час Росія знаходиться на третьому місці в світі за кількістю хворих COVID-19. Там зафіксовано 552 тисяч випадків.
- На COVID-19 захворіли ряд високопоставлених російських чиновників. Захворювання було діагностовано у прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любімової, голови міністерства будівництва Володимира Якушева та його зама Дмитра Волкова, а також прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.