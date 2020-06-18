У Кремлі та резиденції президента Росії Володимира Путіна через загрозу коронавірусу встановили дезінфекційні тунелі.

Про це повідомляють російські видання ТАСС, “РИА Новости” і сайт уряду Пензенської області.

У вівторок, 16 червня, журналісти кремлівського пулу видання “РИА Новости” повідомили, що в резиденції президента РФ в підмосковному Ново-Огарьово встановили спеціальний тунель, який дезінфікує людину, що проходить через нього, “туманною хмарою”.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком. Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Того ж дня інформацію про це було опубліковано на сайті уряду Пензенської області, де повідомили, що дезінфекційний тунель був виготовлений на місцевому заводі “Моторные технологии”. Чиновники заявили, що цей пристрій, призначений для масової потокової обробки людей, є виробом “спрямованим на боротьбу з коронавірусною інфекцією”.

“Завдання перепрофілювати виробничі підприємства країни на випуск виробів, спрямованих на боротьбу з коронавірусною інфекцією, поставив президент РФ Володимир Путін. Пензенський завод не просто виконав завдання, але і забезпечив безпеку першої особи держави і всіх, хто його відвідує”, — йдеться в прес- релізі.

У коментарі російському державному інформаційному агентству ТАСС прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що два аналогічних тунелі встановлені в Кремлі.