Про це повідомляє російське видання “Інтерфакс Росія”.

У четвер, 30 квітня, під час онлайн-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним Мішустін оголосив, що в нього виявлено коронавірус.

Мішустін також повідомив, що йде на самоізоляцію, і запевнив, що уряд продовжить штатну роботу.

Фото: Reuters