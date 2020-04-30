Про це повідомляє російське видання “Інтерфакс Росія”.

У четвер, 30 квітня, під час онлайн-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним Мішустін оголосив, що в нього виявлено коронавірус.

Мішустін також повідомив, що йде на самоізоляцію, і запевнив, що уряд продовжить штатну роботу.

Фото: Reuters

Виконувати обов’язки Мішустіна буде, ймовірно, перший віцепрем’єр Андрій Бєлоусов. Мішустін сам запропонував цю кандидатуру.

І собі Володимир Путін запевнив, що без Мішустіна рішення, пов’язані з підтримкою громадян і економіки, не ухвалюватимуться.