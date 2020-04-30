Про це повідомляє російське видання “Інтерфакс Росія”.
У четвер, 30 квітня, під час онлайн-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним Мішустін оголосив, що в нього виявлено коронавірус.
Мішустін також повідомив, що йде на самоізоляцію, і запевнив, що уряд продовжить штатну роботу.
Фото: Reuters
Виконувати обов’язки Мішустіна буде, ймовірно, перший віцепрем’єр Андрій Бєлоусов. Мішустін сам запропонував цю кандидатуру.
І собі Володимир Путін запевнив, що без Мішустіна рішення, пов’язані з підтримкою громадян і економіки, не ухвалюватимуться.
- Раніше Володимир Путін порівняв епідемію коронавірусу з набігами племен печенігів і половців, які нападали на Київську Русь ще до утворення Московського князівства.
- 26 квітня в Росії повідомили про рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу — 6361.
- У російській армії підтверджено вже 900 випадків зараження коронавірусом.