Джерело: пресслужба спортивного комітету України “Янголи спорту”
“Щодня наближав перемогу України зі зброєю в руках, але сам її не побачить”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Максим Бордусь загинув 11 червня у запеклих боях проти російських окупантів.
“Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу у будь-який момент – таким пам’ятають його товариші у спортивному колі”, – мовиться в дописі.
ДОВІДКОВО. Максим Бордусь ставав переможцем та призером десятків турнірів і був чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.
- У Донецькій області загинув захисник Петро “Меломан” Дідура, який не пустив “вагнерівців” у тил Сил оборони. Військовий до останнього патрона боронив Україну.
- 18 червня відбулася церемонія прощання з військовим бригади “Азов” Олегом Садиком на позивний “Молот”. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь, а у вересні 2022 року повернувся з російського полону.
- Під час виконання бойового завдання 2 червня загинув український льотчик Владислав Савельєв (позивний NOMAD).