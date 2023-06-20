На війні проти російських загарбників загинув український кікбоксер Максим Бордусь.

Джерело: пресслужба спортивного комітету України “Янголи спорту”

“Щодня наближав перемогу України зі зброєю в руках, але сам її не побачить”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Максим Бордусь загинув 11 червня у запеклих боях проти російських окупантів.

“Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу у будь-який момент – таким пам’ятають його товариші у спортивному колі”, – мовиться в дописі.

ДОВІДКОВО. Максим Бордусь ставав переможцем та призером десятків турнірів і був чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.