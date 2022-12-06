Чорногорія пожертвує Україні 11% свого військового бюджету. Пожертвування разом із "прийняттям тисяч біженців" свідчить про "чітку рішучість уряду Чорногорії підтримувати захист українців", заявив прем’єр-міністр Дрітан Абазович.

Про це інформує CNN.

Умови узгодили Абазович і президент України Володимир Зеленський, які підписали спільну заяву 5 грудня, повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

Сторони підписали Спільну декларацію, яка визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО.

Зеленський подякував Чорногорії за потужну політичну підтримку та важливу практичну допомогу Україні.

Абазович написав у Twitter, що Чорногорія “хоче миру”.

“Саме тому ми висловлюємо нашу однозначну підтримку Україні та її народу з метою захисту їхньої цілісності, суверенітету та права на вільне життя”, – додав Абазович.