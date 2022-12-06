Про це інформує CNN.
Умови узгодили Абазович і президент України Володимир Зеленський, які підписали спільну заяву 5 грудня, повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.
Сторони підписали Спільну декларацію, яка визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО.
Зеленський подякував Чорногорії за потужну політичну підтримку та важливу практичну допомогу Україні.
Абазович написав у Twitter, що Чорногорія “хоче миру”.
“Саме тому ми висловлюємо нашу однозначну підтримку Україні та її народу з метою захисту їхньої цілісності, суверенітету та права на вільне життя”, – додав Абазович.
Montenegro wants peace and that is why we express our unequivocal support for Ukraine and its people with a view to safeguarding their integrity, sovereignty and right to a free life. pic.twitter.com/QiIf8GAfJJ
— Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) December 5, 2022
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