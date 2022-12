Про це інформує CNN.

Умови узгодили Абазович і президент України Володимир Зеленський, які підписали спільну заяву 5 грудня, повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

Сторони підписали Спільну декларацію, яка визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО.

Зеленський подякував Чорногорії за потужну політичну підтримку та важливу практичну допомогу Україні.

Абазович написав у Twitter, що Чорногорія “хоче миру”.

Montenegro wants peace and that is why we express our unequivocal support for Ukraine and its people with a view to safeguarding their integrity, sovereignty and right to a free life. pic.twitter.com/QiIf8GAfJJ

