Про це повідомляє Reuters.

Ці кошти допоможуть фінансувати виявлення та знешкодження наземних мін, боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів, які залишилися внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

” Зараз українська влада оцінює, що міни виявлені на 30% території країни”, – заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі.

У повідомленні зазначається, що Канада надасть протимінні костюми для захисту українських саперів, а також профінансує сучасні системи розмінування з дистанційним управлінням для очищення великих територій, таких як сільськогосподарські угіддя.

У серпні Державний департамент США затвердив допомогу на суму 89 млн доларів, щоб допомогти Україні оснастити й навчити 100 команд для розмінування та знешкодження мін, що не розірвалися протягом року.

У серпні Державний департамент США схвалив допомогу в розмірі 89 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні оснастити та навчити 100 команд з розмінування та боєприпасів, що не розірвалися протягом року. Американський чиновник порівняв виклик Україні зі спробами знешкодити боєприпаси, що не розірвалися, у В’єтнамі, Камбоджі та Лаосі після американської війни 1960-х і 70-х років у Південно-Східній Азії.

Зазначимо, що в Україні заміновано понад 150 тисяч квадратних кілометрів території – ця площа відповідає розмірам Австрії, і вона дедалі зростає. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук заявив, що масштаби замінувань, здійснених по Україні російськими військами, важко уявити. Оскільки заміновані території мають площу сучасної Австрії, він сказав, що знадобляться місяці, перш ніж можна буде говорити про відновлення електропостачання та іншої інфраструктури для повернення “повноцінного життя” на нещодавно відвойованих територіях. Але він висловив сподівання, що найближчими днями й тижнями в Херсоні можна буде відновити такі важливі послуги, як опалення та водопостачання.

Уряд України підрахував, що майже 150 тисяч квадратних кілометрів її території можуть бути всіяні наземними мінами, саморобними вибуховими пристроями та боєприпасами, що не розірвалися. За даними МВС України, наразі очищено 591 квадратний кілометр, і Сполучені Штати зобов’язалися надати 91,5 мільйона доларів США на роботи з розмінування в Україні протягом наступного року.