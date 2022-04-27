Борис Джонсон закликав сприймати російські санкції за «знак пошани»

Цитує політика британське видання The Guardian.

Депутат-консерватор Бен Еверітт порушив це питання сьогодні вдень на PMQ, де він запитав прем’єр-міністра стосовно його планів в умовах погіршення відносин з РФ і війни.

“Протягом останньої години або близько того, як повідомлялося, 287 членів цієї палати потрапили під санкції від російської держави. Зараз я впевнений, що тут ніхто не поспішає змінювати свої плани на літню відпустку, але, можливо, прем’єр-міністр запевнить нас, що він продовжить чудові стосунки з президентом Зеленським і надалі забезпечуватиме український народ та українських військових підтримкою, яка їм потрібна?”, – запитав Еверітт.

У відповідь Джонсон сказав, що санкції РФ – це знак пошани, а підтримка України буде й надалі рішучою та принциповою.

“На мою думку, не буде неповаги до тих, хто не під санкціями, коли я скажу, що всі ці 287 мають розглядати це [санкції РФ проти них] як знак пошани. І те, що ми робитимемо, це продовжувати нашу рішучу та принципову підтримку українського народу та його права захищати своє життя, свої сім’ї та захищати себе. Це те, що робить наша країна, і це, на мою думку, має колосальну підтримку всієї палати”, – наголосив прем’єр-міністр Великої Британії.