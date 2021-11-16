Сьогодні, 16 листопада, українська футбольна збірна на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною - матч відбудеться у місті Зениця.

Про це повідомляють #Букви.

Початок матчу – о 21:45 за Києвом.

Онлайн-трансляцію можна буде подивитись на телеканалах “Футбол 1”, “ТРК Україна” та платформі OLL.TV.

Варто зазначити, що сьогодні грають збірні Франції та Фінляндії. Французи вже не мають турнірної мотивації, оскільки вони достроково забезпечили собі путівку на ЧС-2022, а ось фіни – прямі конкуренти українців.

Наразі українці посідають третє місце у групі D відбору на ЧС-2022, а для виходу до плей-оф кваліфікації необхідно зайняти хоча б друге.

Нагадаємо, що 12 жовтня, на “Арені Львів” відбувся матч збірних України та Боснії і Герцеговини.

Перший гол команда суперника пропустила на 15-й хвилині матчу — від атакувального півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка.

Лише на 77-й хвилині Боснія і Герцеговина змогла зрівняти рахунок. Гол забив центральний захисник національної збірної країни Анел Ахмедходжич.