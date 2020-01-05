Великобританія забезпечить своїм кораблям військовий супровід в Ормузькій затоці через напругу в регіоні.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Уточнюється, що відповідна заява була зроблена міністром оборони Британії Беном Воллесом після загибелі іранського генерала Касема Солеймані.

“Уряд вдасться до всіх необхідних кроків, щоб захистити наші кораблі і громадян в цей час”, – сказав він.

При цьому Воллес додав, що вже говорив з міністром оборони Сполучених Штатів Америки і закликав сторони проявити терпимість.

У той же час міністр підтримав рішення Вашингтона завдати удару по голові іранських сил “Кудс”, внесених в Штатах до переліку терористичних операцій.

“Відповідно до міжнародного права, Сполучені Штати мають право захищатися від тих, хто являє безпосередню загрозу їх громадянам”, – заявив Воллес.

Прем’єр-міністр Об’єднаного Королівства Борис Джонсон поки не коментував вбивство Солеймані.